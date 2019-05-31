Ціна на нафту Brent сьогодні впала на 3,7%

Ціни на нафту продовжують зниження в п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше на даних про зміну комерційних запасів палива в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Негативний вплив на ринок зробило також повідомлення про те, що США введе імпортні мита на мексиканські товари. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

Повідомляється, що липневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:18 за Києвом подешевшали на 0,88 долара (на 1,32%) - до 65,99 долара за барель. У четвер їх ціна впала на 2,58 долара (на 3,71%), склавши на закриття 66,87 долара за барель.

Додамо, згідно з даними міністерства енергетики США, запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 282 тис. барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, очікували більш істотного зниження запасів - на 1,4 млн барелів.

Нагадаємо, ціни на нафту в четвер, 30 травня, виросли на даних про зміну минулого тижня комерційних запасів палива в США після падіння в попередній день.