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Цена на нефть Brent превысила 68 долларов впервые с января прошлого года

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 5 марта, выросли более чем на 1 доллар за баррель, достигнув самого высокого уровня почти за 14 месяцев. Рост наблюдается после того, как ОПЕК+ согласилась не увеличивать предложение в апреле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до 68,26 долларов за баррель - максимума с 8 января 2020 года. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 2,2% до 65,24 долларов к 12:00 по киевскому времени.

Оба контракта выросли более чем на 4% в четверг после того, как члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК +) продлили ограничения добычи нефти до апреля, предоставив небольшие льготы для России и Казахстана.

"ОПЕК + сохранила добычу на стабильном уровне, что указывает на ее осторожность при нормализации добычи", - сказал Равиндра Рао, вице-президент по сырьевым товарам Kotak Securities.

Инвесторы были удивлены тем, что Саудовская Аравия решила сохранить свое добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в день до апреля даже после того, как цены на нефть выросли за последние два месяца.

Аналитики пересматривают свои прогнозы цен, чтобы отразить продолжающееся ограничение предложения со стороны ОПЕК+, а также американских производителей сланца.

Goldman Sachs повысил прогноз цены на Brent на 5 долларов до 75 долларов за баррель во втором квартале и 80 долларов за баррель в третьем квартале этого года, в то время как UBS повысил прогноз для Brent до 75 долларов за баррель и WTI до 72 долларов за баррель во втором квартале 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть выросли 1 марта, после того, как Палата представителей Конгресса США приняла пакет мер стимулирования экономики на на 1,9 трлн долларов.

Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.

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