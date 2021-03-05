Ціна на нафту Brent перевищила 68 доларів вперше з січня минулого року

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,3% до 68,26 доларів за барель - максимуму з 8 січня 2020 року. Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 2,2% до 65,24 доларів до 12:00 за київським часом.

Обидва контракти виросли більш ніж на 4% в четвер після того, як члени Організації країн-експортерів нафти і її союзники (ОПЕК +) продовжили обмеження видобутку нафти до квітня, надавши невеликі пільги для Росії та Казахстану.

"ОПЕК + зберегла видобуток на стабільному рівні, що вказує на її обережність при нормалізації видобутку", - сказав Равіндра Рав, віце-президент по сировинним товарам Kotak Securities.

Інвестори були здивовані тим, що Саудівська Аравія вирішила зберегти своє добровільне скорочення на 1 мільйон барелів у день до квітня навіть після того, як ціни на нафту зросли за останні два місяці.

Аналітики переглядають свої прогнози цін, щоб відобразити тривале обмеження пропозиції з боку ОПЕК+, а також американських виробників сланцю.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на Brent на 5 доларів до 75 доларів за барель у другому кварталі і 80 доларів за барель у третьому кварталі цього року, в той час як UBS підвищив прогноз для Brent до 75 доларів за барель і WTI до 72 доларів за барель у другому кварталі 2021 року.