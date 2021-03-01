Нефть дорожает после одобрения пакета стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар в понедельник, 1 марта, после того, как Палата представителей Конгресса США приняла огромный пакет мер стимулирования. Росту способствует одобрение вакцины компании Johnson & Johnson против COVID-19

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,8%, до 65,67 долларов за баррель к 11:00 по киевскому времени. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,75%, до 62,58 доллара за баррель.

Цены на оба контракта достигли 13-месячных максимумов на прошлой неделе, снизившись в пятницу вместе с более широкими финансовыми рынками после обвала облигаций.

"Цены на нефть восстанавливаются сегодня утром в соответствии с большинством рисковых активов на фоне принятого Палатой представителей США закона о стимулировании экономики", - написал в понедельник в записке главный стратег Axi по глобальным рынкам Стивен Иннес.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет помощи от коронавируса на сумму 1,9 триллиона долларов в субботу, подняв аппетит инвесторов к риску. Теперь пакет будет передан в Сенат США для дальнейшего обсуждения.

Одобрение вакцины компании Johnson & Johnson против COVID-19 также улучшило экономические перспективы.

Члены группы ОПЕК + встретятся в четверг и могут обсудить возможность возврата на рынок до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки

Аналитики ING заявили, что ОПЕК + следует проявлять осторожность, чтобы не удивить трейдеров, выпуская слишком много поставок обратно на рынки.

"В настоящее время существует большое количество спекулятивных денег в нефти, поэтому они захотят избежать любых действий, которые могут привести к их бегству к выходу", - сказали они.