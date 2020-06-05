Цена импортного газа упала ниже 100 долларов

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в мае 2020 года составила 2 631,7 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 98,1 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с апрелем 2020 года цена импортного газа снизилась на 20,0% в долларовом эквиваленте (с 122,5 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 20,7% в гривневом эквиваленте (с 3 318,6 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 44,5% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 36,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в мае 2020 года на 21% до 2300 грн грн/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).