Ціна імпортного газу впала нижче 100 доларів

Середня митна вартість імпортного природного газу в травні 2020 року склала 2 631,7 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 98,1 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з квітнем 2020 року ціна імпортного газу знизився на 20,0% в доларовому еквіваленті (з 122,5 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 20,7% у гривневому еквіваленті (з 3 318,6 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 44,5% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 36,3% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у квітні 2020 року становила 122,5 доларів за 1 тисячу кубометрів, що порівняно з груднем 2019 року ціна менше на 30,6%.