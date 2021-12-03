Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен

Однако новая цена, скорее всего, не коснется потребителей, поскольку ранее ГК "Нафтогаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен).

Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" уже обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.