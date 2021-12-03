Ціна газу постачальника "останньої надії" зросла до 47 гривень

Однак нова ціна, швидше за все, не торкнеться споживачів, оскільки раніше ДК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень).

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки прийняттю закону Про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ДК "Нафтогаз України" вже звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Компанія очікує позитивне рішення регулятора.