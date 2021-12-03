RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціна газу постачальника "останньої надії" зросла до 47 гривень

Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН), встановила на 2 грудня 2021 року ціну на газ для населення в розмірі 46,7 гривень за кубометр. З грудня ціни встановлюються щодня за формулою, затвердженою Кабміном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані на сайті компанія.

Однак нова ціна, швидше за все, не торкнеться споживачів, оскільки раніше ДК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень).

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки прийняттю закону Про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ДК "Нафтогаз України" вже звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Компанія очікує позитивне рішення регулятора.

Нагадаємо, раніше ДК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника" останньої надії" (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 гривень за кубометр для побутових клієнтів діє тільки до 30 листопада. З 1 грудня ціни можуть змінитися. Підвищення могло торкнутися 500 тисяч домогосподарств, якщо вони не укладуть контракт з новим постачальником.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ