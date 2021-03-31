Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленности

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа небытовые - 8 398,0 млн кубометров.

В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.