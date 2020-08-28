Цена на газ в Украине, как и раньше, определяется по формуле "хаб+", - Витренко

Цены на природный газ в Украине до настоящего времени определяются по принципу: цена на европейских хабах плюс стоимость транспортировки в Украину.

Об этом сообщил бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"К сожалению, сейчас цена на украинском рынке значительно выше - на уровне европейский рынок плюс (а не минус) стоимость транспортировки", - отметил Витренко.

По мнению Витренко, более справедливым для украинского рынка является принцип "хаб минус" - то есть цена на европейском рынке минус стоимость транспортировки газа из России через Украину на европейский рынок.

Это является следствием того, что "Газпром" (Россия) очевидно злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке - отказывается передавать газ своим европейским клиентам на восточной границе Украины, блокирует транзит газа из Средней Азии и экспорт независимых от "Газпрома" производителей газа в России", - пояснил Витренко.

Он заявил, что "Нафтогаз Украины" после его увольнения вообще прекратил попытки заставить "Газпром" продавать газ европейским потребителям на восточной границе.

"Сразу после заключения контракта я со своей командой предложил конкретные шаги - как воспользоваться новыми возможностями и заставить Газпром не злоупотреблять своим положением на рынке. Когда я еще работал в Нафтогазе, мне говорили, что эти наши предложения вроде "рассматривались" наблюдательным советом, а потом правлением компании", - отметил Витренко, добавив, что до настоящего времени никаких результатов работы в этом направлении не наблюдается.

Напомним, с января по июль 2020 г. цена на газ для населения определялась по так называемой формуле "Амстердам+" - цена на нидерландском хабе TTF плюс расходы на доставку в Украину.

Этот принцип был закреплен в меморандуме с МВФ за подписью президента Владимира Зеленского. С августа цены не регулировались, однако принцип импортного паритета сохранился.

Начиная с августа "Нафтогаз Украины" предложила населению газ по годовым контрактам по формуле - цена на немецком хабе NCG плюс фиксированная надбавка €1,95/МВт.ч (около $21/тыс. куб. м), что соответствует логистическим затратам на доставку газа в Украине.

Аналогичная формула в 2016-2019 гг. - "Роттердам+" действовала для определения рыночной цены на уголь при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии для промышленных потребителей.

Формула предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.