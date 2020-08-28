Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою "хаб+", - Вітренко

Ціни на природний газ в Україні до теперішнього часу визначаються за принципом: ціна на європейських хабах плюс вартість транспортування в Україну.

Про це повідомив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"На жаль, зараз ціна на українському ринку є значно вищою - на рівні європейський ринок плюс (а не мінус) вартість транспортування", - зазначив Вітренко.

На думку Вітренко, більш справедливим для українського ринку є принцип "хаб мінус" - тобто ціна на європейському ринку мінус вартість транспортування газу з Росії через Україну на європейський ринок.

Це є наслідком того, що "Газпром" (Росія) очевидно зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку - відмовляється передавати газ своїм європейським клієнтам на східному кордоні України, блокує транзит газу з Середньої Азії та експорт незалежних від "Газпрому" видобувників газу в Росії", - пояснив Вітренко.

Він заявив, що "Нафтогаз України" після його звільнення взагалі припинив спроби змусити "Газпром" продавати газ європейським споживачам на східному кордоні.

"Відразу після укладення контракту я зі своєю командою запропонував конкретні кроки - як скористатися новими можливостями й змусити Газпром не зловживати своїм становищем на ринку. Коли я ще працював в Нафтогазі, мені казали, що ці наші пропозиції начебто "розглядалися" наглядовою радою, а потім правлінням компанії", - зазначив Вітренко, додавши, що до теперішнього часу ніяких результатів роботи в цьому напрямку не спостерігається.

Нагадаємо, з січня по липень 2020 р. ціна на газ для населення визначалася за так званою формулою "Амстердам+" - ціна на нідерландському хабі TTF плюс витрати на доставку в Україну.

Цей принцип був закріплений в меморандумі з МВФ за підписом президента Володимира Зеленського. З серпня ціни безпосередньо не регулювалися, однак принцип імпортного паритету зберігся.

Починаючи з серпня "Нафтогаз України" запропонувала населенню газ за річними контрактами за формулою - ціна на німецькому хабі NCG плюс фіксована надбавка €1,95/МВт.год (близько $21/тис. куб. м), що відповідає логістичним витратам на доставку газу в Україні.

Аналогічна формула у 2016-2019 рр. - "Роттердам+" діяла для визначення ринкової ціни на вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії для промислових споживачів.

Формула передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.