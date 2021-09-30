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Цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов

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Лондон, Четверг 30 сентября 2021 18:52
Цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов Фото: цена на газ в Европе продолжает стремительно расти (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена на газ на европейском хабе плотную приблизилась к отметке 1190 долларов за тысячу кубометров. С начала сегодняшний торговой сессии котировки на голубое топливо выросли на более чем на 13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.

На торгах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1187,43 доллара за тысячу кубометров или 99 евро за МВт*ч.

Общий рост цены на газ с начала торговой сессии на бирже составляет более 13%.

Отметим, предыдущий максимум был достигнут на торгах вчера - более 1050 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в европейских подземных хранилищах и отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, США призвали Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.

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