Цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов

Цена на газ на европейском хабе плотную приблизилась к отметке 1190 долларов за тысячу кубометров. С начала сегодняшний торговой сессии котировки на голубое топливо выросли на более чем на 13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.

На торгах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1187,43 доллара за тысячу кубометров или 99 евро за МВт*ч.

Общий рост цены на газ с начала торговой сессии на бирже составляет более 13%.

Отметим, предыдущий максимум был достигнут на торгах вчера - более 1050 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в европейских подземных хранилищах и отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.