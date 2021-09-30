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Ціна на газ в Європі впритул підібралася до 1190 доларів за тисячу кубів

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Лондон, Четвер 30 вересня 2021 18:52
Ціна на газ в Європі впритул підібралася до 1190 доларів за тисячу кубів Фото: ціна на газ в Європі продовжує стрімко зростати (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна на газ на європейському хабі щільну наблизилася до позначки 1190 доларів за тисячу кубометрів. З початку сьогоднішньої торгової сесії котирування на блакитне паливо зросли на більш ніж на 13%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані торгової сесії на лондонській біржі ICE.

На торгах вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 1187,43 долара за тисячу кубометрів або 99 євро за МВт*год.

Загальне зростання ціни на газ з початку торгової сесії на біржі становить понад 13%.

Зазначимо, попередній максимум був досягнутий на торгах вчора - понад 1050 доларів за тисячу кубометрів. Ціни на газ в Європі різко зросли в останні тижні на тлі низьких запасів в європейських підземних сховищах і відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадавши, США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні "Газпром" в черговий раз відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності через Україну.

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