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США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу через Украину

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 16:42
США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу через Украину Фото: посол США в России Джон Салливан (ru.usembassy.gov)
Автор: Валерия Полищук

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что европейские газовые запасы истощены, а рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим он призвал Россию нарастить объемы газового транзита через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Американский дипломат призвал Россию направить дополнительные поставки газа европейским государствам, не используя "Северный поток-2".

"Мы призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - заявил посол США.

Напомним, в сентябре "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.

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