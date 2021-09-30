США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу через Украину

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что европейские газовые запасы истощены, а рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим он призвал Россию нарастить объемы газового транзита через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Американский дипломат призвал Россию направить дополнительные поставки газа европейским государствам, не используя "Северный поток-2". "Мы призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - заявил посол США.