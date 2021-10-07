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Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов

Автор: Илона Свиридова

Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В течение недели топливо торговалось выше этой отметки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что цена на газ продолжает снижаться и по состоянию на 10:30 по киевскому времени опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних итогов цена уже опускалась до 973 долларов.

При этом на открытии торгов цена составляла 1250 долларов. Таким образом, индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.

Напомним, цены на газ перешли к падению на заявлениях президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация в ситуации с транзитом газа не будет никого ставить в неудобное положение, включая Украину.

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