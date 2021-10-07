Біржова ціна на газ в Європі впала нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Протягом тижня паливо торгувалося вище цієї позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE .

Повідомляється, що ціна на газ продовжує знижуватися і станом на 10:30 за київським часом опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. В ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до 973 доларів.

При цьому на відкритті торгів ціна становила 1250 доларів. Таким чином, індекс TTF розгубив більше 22% до значення попереднього торгового дня.