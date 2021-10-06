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Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение

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Москва, Среда 06 октября 2021 18:48
Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин считает, что российская сторона никого не должна ставить в трудное положение в вопросах транзита газа. Включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - заявил Путин на совещании по энергетике.

Он также попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, ранее Путин говорил, что "Газпрому" экономически невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится на 3 млрд долларов в год дешевле.

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Владимир Путин Транзит газа
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