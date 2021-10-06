ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Цена на газ в Европе рухнула после рекордного скачка выше 1900 долларов за тысячу кубов

Новина українською →
Лондон, Среда 06 октября 2021 18:14
Цена на газ в Европе рухнула после рекордного скачка выше 1900 долларов за тысячу кубов Фото: цена газа в Европе рухнула после обновления исторического максимума (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах вечером 6 октября рухнули после рекордного скачка выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures составляет около 1280 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

В ходе торгов на ICE Futures 6 октября ноябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах несколько раз обновляли исторические максимумы. В итоге котировки подскочили до 1937 долларов за тысячу кубов.

После обеда последовал резкий откат - фьючерсы подешевели до 1325 долларов, а затем снизились до 1197 долларов. По состоянию на 18:05 по киевскому времени котировки находились на уровне 1277 долларов.

Напомним, утром 6 октября цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, и затем продолжила рост.

Отметим, цены на нефть североморской марки Brent вчера поднялись выше 83 долларов за баррель, что являются максимальными с октября 2018 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон Цена на газ
NEWS
В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей
В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег