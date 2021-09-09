UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цена на газ в Европе пробила очередную рекордную отметку

Автор: Артем Горовенко

Цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов ускорила рост. Она уже достигла рекордной отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 690 долларов за тысячу кубометров или 56,345 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что повышение цен на газ в Украине будет иметь умеренный эффект на потребительскую инфляцию на уровне 0,2 процентных пункта в 2021 году.

Также стало известно, что Украина увеличила импорт газа из ЕС до максимума с начала года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЦена на газ