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НБУ оценил влияние роста газовых цен на уровень инфляции в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 09 сентября 2021 14:41
НБУ оценил влияние роста газовых цен на уровень инфляции в Украине Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение цен на газ в Украине будет иметь умеренный эффект на потребительскую инфляцию в Украине на уровне 0,2 процентных пункта в 2021 году. Еще столько же добавит связанное с газом повышение тарифов на отопление и горячую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Если говорить о прямом переносе на потребительские цены, то по результатам этого года мы сильного переноса не видим из-за введения механизма годовых контрактов. Всего за год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей вырастет примерно на 10%. Это будет иметь влияние в общий индекс потребительских цен около 0,2 п.п.", - сказал он.

По его словам, также будут косвенные эффекты, связанные с повышением цен на отопление и горячую воду, что даст такой же эффект - 0,2 п.п.

Николайчук напомнил, что фактор газа в экономике Украины значительно упал. "Если мы сравниваем сегодняшнюю ситуацию с той, которая была 10-15 лет назад, когда импорт газа в Украину превышал 10 млрд долларов, то конечно это влияние уже не настолько ощутимо".

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

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