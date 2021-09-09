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Ціна на газ в Європі пробила чергову рекордну позначку

Автор: Артем Горовенко

Ціна на газ в Європі в ході сьогоднішніх торгів прискорила зростання. Вона вже досягла рекордної позначки 690 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонської біржи ICE.

Згідно з даними біржі, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 690 доларів за тисячу кубометрів або 56,345 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що підвищення цін на газ в Україні матиме помірний ефект на споживчу інфляцію на рівні 0,2 процентних пункту в 2021 році.

Також стало відомо, що Україна збільшила імпорт газу з ЄС до максимуму з початку року.

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