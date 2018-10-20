Цена на газ будет справедливой, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко в Кривом Роге (пресс-служба)

Повышение цены на газ на 23,5% Тимошенко назвала вызовом всем украинцам

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней "восстать" против решения повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с общиной города Кривой Рог, передает пресс-служба политсилы.

"Вчера мы обратились к депутатам всех уровней немедленно созвать внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрея Парубию с требованием провести внеочередное заседание Верховной рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше не давать путевки в органы власти. Повышение тарифов – это реальное разрушение жизни украинцев", – подчеркнула она.

По словам Тимошенко, власть, владельцы украинских газовых месторождений, рассказывают людям, что в мире есть рыночная цена на газ и что нам также надо иметь рыночную цену на газ.

"Они говорят, мы вам устанавливаем такую цену, как в Европе. Но, во-первых, двух стран ЕС с одинаковой ценой на газ не существует. Тарифы на газ, на воду, на тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ", – объяснила лидер "Батькивщины".

Председатель партии отметила, что в ЕС доходы людей, в среднем, в 16 раз выше доходов украинцев.

"Если у них высокие доходы, то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы – это еще один налог. А как нам, где доходы в 16 раз ниже, можно поставить самые высокие тарифы в Европе?", – возмутилась она.

По убеждению Тимошенко, тарифы – это просто огромная система поборов через монопольные структуры: "Рынок устанавливает цену, а цена в Украине устанавливается постановлением правительства. Где-то в мире есть рынок, где цена постановлением правительства устанавливается? Это обман!".

Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая себестоимость добычи, ренту, транспортировку, налоги – это максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который вырабатывает достаточно собственного газа и продает своим жителям по 92 долл за тыс. кубометров.

Перепродажа украинцам газа собственной добычи по втрое завышенной цене Тимошенко назвала коррупционной махинацией властей.

Для того, чтобы решить ситуацию с тарифами, убеждена лидер "Батькивщины", надо иметь один ресурс – политическую волю: "Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут иметь газ по собственной, справедливой цене".