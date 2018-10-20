Ціна на газ буде справедливою, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко в Кривому Розі (прес-служба)

Підняття ціни на газ на 23,5% Тимошенко назвала викликом всім українцям

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала депутатів усіх рівнів "повстати" проти рішення підвищити тарифи на газ для громадян. Про це вона заявила під час зустрічі з громадою міста Кривий Ріг, передає прес-служба політсили.

"Учора ми звернулися до депутатів усіх рівнів негайно скликати позачергові сесії. Ми звернулися до спікера Андрія Парубія з вимогою провести позачергове засідання Верховної ради. Якщо депутати, яких українці делегували, не проголосують за мораторій на підвищення тарифів на газ, жодному з них більше не давати путівки в органи влади. Підвищення тарифів – це реальна руйнація життя українців", – наголосила вона.

За словами Тимошенко, влада, власники українських газових родовищ, розповідають людям, що у світі є ринкова ціна на газ і що нам також треба мати ринкову ціну на газ.

"Вони кажуть, ми вам встановлюємо таку ціну, як в Європі. Але, по-перше, двох країн ЄС з однаковою ціною на газ не існує. Тарифи на газ, на воду, на тепло встановлюються в кожній країні з врахуванням того, скільки здатні платити споживачі, скільки потягне народ", – пояснила лідер "Батьківщини".

Голова партії зауважила, що в ЄС доходи людей, у середньому, у 16 разів вищі за доходи українців.

"Якщо в них високі доходи, то їм ставлять високі тарифи, бо тарифи – це ще один податок. А як нам, де доходи у 16 разів нижчі, можна поставити найвищі в Європі тарифи?", – обурилася вона.

На переконання Тимошенко, тарифи – це просто величезна система поборів через монопольні структури: "Ринок встановлює ціну, а ціна в Україні встановлюється постановою уряду. Десь у світі є ринок, де ціна постановою уряду встановлюється? Це обман!".

Як зазначає політик, вартість українського газу, враховуючи собівартість видобутку, ренту, транспортування, податки – це максимум 80-90 дол. за тис. кубометрів. Лідер партії навела приклад Казахстану, який виробляє достатньо власного газу та продає своїм жителям по 92 дол за тис. кубометрів.

Перепродаж українцям газу власного видобутку за втричі завищеною ціною Тимошенко назвала корупційною махінацією влади.

Для того, щоб вирішити ситуацію з тарифами, переконана лідер "Батьківщини", треба мати один ресурс – політичну волю: "Ми припинимо це знущання над людьми. Громадяни матимуть газ за власною, справедливою ціною".