Цена будет высокой, но никто не понимает объем жертв: Зеленский о возможном вторжении РФ

"Большинство стран ЕС поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет высокой, но никто не понимает объем жертв. Я не уверен что все лидеры Европы одинаково понимают, что происходит на нашей границе", - сказал Зеленский.

Отметим, что в свою очередь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Он сообщил, что Москву пригласят на совещание.