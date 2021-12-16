Ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв: Зеленський про можливе вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заплатить високу ціну у разі нападу на Україну. Він зазначив що країни ЄС підтримують позицію нашої країни, але ніхто не розуміє яким може бути об'єм жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Більшість країн ЕС підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв. Я не впевнений що всі лідери Європи однаково розуміють, що відбувається на нашому кордоні", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що своєю чергою Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Він повідомив, що Москву запросять на нараду.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно вводити до вторгнення на українську територію. Глава держави підкреслив, що в такому випадку збройного конфлікту може і не буде.