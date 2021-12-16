Ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв: Зеленський про можливе вторгнення РФ

"Більшість країн ЕС підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв. Я не впевнений що всі лідери Європи однаково розуміють, що відбувається на нашому кордоні", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що своєю чергою Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Він повідомив, що Москву запросять на нараду.

