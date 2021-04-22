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Ціна бездіяльності зростає: Байден обіцяє очолити боротьбу зі зміною клімату

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 22 квітня 2021 15:58
Ціна бездіяльності зростає: Байден обіцяє очолити боротьбу зі зміною клімату Фото: президент США Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Сполучені Штати очолять світову боротьбу зі зміною клімату. За його словами, ціна бездіяльності продовжує зростати.

Про це він заявив на кліматичному саміті, передає CNN.

Зокрема, Байден перерахував дії, які зробить, щоб відновити лідерство США в глобальних зусиллях з подолання кліматичної кризи.

"Ознаки очевидні, наука незаперечна, що ціна бездіяльності продовжує зростати. Сполучені Штати не чекають. Ми сповнені рішучості вживати заходів не тільки нашим федеральним урядом, але і нашими містами і штатами по всій країні, малими підприємствами, великими корпораціями, американськими робітниками у всіх сферах", - заявив Байден.

Він також приділив увагу створенню робочих місць при вирішенні проблеми кліматичної кризи. На його думку, є можливість створити мільйони добре оплачуваних робочих місць для середнього класу.

"Коли я говорю про клімат, я думаю про робочі місця. В рамках наших заходів по боротьбі зі зміною клімату криється надзвичайне створення робочих місць і економічні можливості", - підкреслив Байден, закликаючи до інвестицій в інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про плани США до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

У той же час Китай через кліматичну кризу має намір скорочувати споживання вугілля з 2026 року.

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