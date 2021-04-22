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ЕС планирует к 2030 году сократить выбросы CO2 на 55%

Новина українською → ЕС, Четверг 22 апреля 2021 07:07
ЕС планирует к 2030 году сократить выбросы CO2 на 55% Фото: Сначала настаивали на сокращении выбросов на 60%. (Виталий Носач, РБК-Укоаина)
Автор: Даша Харченко

Страны ЕС приняли новый климатический закон, согласно которому к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по крайней мере на 55%, по сравнению с уровнем конца 20 века. Изначально в Европарламенте настаивали на сокращении выбросов на 60%.

Об этом сообщает BBC.

принятие закона состоялось накануне саммита по вопросам климата, к которому присоединятся около 40 мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден. Саммит будет проходить 22-23 апреля.

"Наша политическая приверженность тому, чтобы стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году, получила легальную форму. Закон о климате ставит ЕС на "зеленый" путь ради целого поколения", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

уже в июне Еврокомиссия представит пакет документов по климату, чтобы обеспечить достижение декларируемых целей.

Напомним, в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) говорилось о том, что налог на выбросы СО2, который платят украинские предприятия, должна направляться на модернизацию промышленности. Это позволит Украине сократить выбросы парниковых газов, сохранить свои предприятия и приумножить рабочие места.

в то же время в открытом письме к премьер-министру Денису Шмигалю, который подписали ряд промышленников, речь шла о том, что новая редакция проекта закона № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" требует столь больших инвестиций, что, в случае его принятия, подавляющая часть украинских промышленных предприятий окажется под риском полной остановки производства и закрытия Законопроект не может выноситься на рассмотрение в текущем виде и должен быть доработан.

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