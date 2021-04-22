ЕС планирует к 2030 году сократить выбросы CO2 на 55%

Страны ЕС приняли новый климатический закон, согласно которому к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по крайней мере на 55%, по сравнению с уровнем конца 20 века. Изначально в Европарламенте настаивали на сокращении выбросов на 60%.

Об этом сообщает BBC.

принятие закона состоялось накануне саммита по вопросам климата, к которому присоединятся около 40 мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден. Саммит будет проходить 22-23 апреля.

"Наша политическая приверженность тому, чтобы стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году, получила легальную форму. Закон о климате ставит ЕС на "зеленый" путь ради целого поколения", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

уже в июне Еврокомиссия представит пакет документов по климату, чтобы обеспечить достижение декларируемых целей.