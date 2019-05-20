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Цена барреля нефти возросла из-за планов ОПЕК сократить добычу

Новости » Энергетика    20.05.2019 - 12:53
Цена барреля нефти возросла из-за планов ОПЕК сократить добычу
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Нефть марки Brent подорожала до 73,10 доллара за барель

После сообщении со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о возможном сокращении добычи нефти в мире возросла цена барреля нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, нефть марки Brent выросла на 1,23% - до 73,10 долларов за баррель. Также подорожала на 1,12% нефть WTI - до 63,46 доллара за баррель.

 

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ранее сообщил журналистам, что производители способны заполнить любой недостаток нефти и что мягкое сокращение поставок не является "правильным решением".

Напомним, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз созвал лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке. Внеочередной саммит лидеров исламских стран состоится 30 мая в Мекке. Саммит был созван на фоне обострения в Персидском заливе, и недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии, а также саботажем 4 торговых кораблей.

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