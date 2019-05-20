Ціна бареля нафти зросла через плани ОПЕК скоротити видобуток

Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Нафта марки Brent подорожчала до 73,10 долара за барель

Після повідомленні з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) про можливе скорочення видобутку нафти у світі зросла ціна бареля нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, нафта марки Brent виросла на 1,23% - до 73,10 доларів за барель. Також подорожчала на 1,12% нафта WTI - до 63,46 долара за барель.

Міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруи раніше повідомив журналістам, що виробники здатні заповнити будь-який недолік нафти і що м'яке скорочення поставок не є "правильним рішенням".

Нагадаємо, король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз скликав лідерів країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліги арабських держав для участі у позачерговому саміті в Мецці. Позачерговий саміт лідерів ісламських країн відбудеться 30 травня в Мецці. Саміт був скликаний на тлі загострення в Перській затоці, і недавніх нападів на дві нафтоперекачувальні станції Саудівської Аравії, а також саботажем 4 торгових кораблів.