Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров исламских стран

Фото: Салман бин Абдулазиз (из открытых источников)

Саммит созван на фоне обострения в Персидском заливе

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз созвал лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, внеочередной саммит лидеров исламских стран состоится 30 мая в Мекке. Целью саммита является консультации с целью укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Отметим, что саммит был созван на фоне обострения в Персидском заливе, и недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии, а также саботажем 4 торговых кораблей.

Напомним, цены на нефть подскочили почти на доллар после того, как экспортер нефти Саудовская Аравия заявила, что дроны атаковали две нефтяные насосные станции, принадлежащие государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Кроме того, Саудовская Аравия сообщила в понедельник, 13 мая, что два нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Саудовская Аравия назвала инцидент попыткой подорвать надежность мировых поставок нефти.

Представители ОАЭ говорили, что нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. В ОАЭ не уточнили детали происшествия, но сообщили, что никто не пострадал, а порт Эль-Фуджайра продолжает работать в обычном режиме.