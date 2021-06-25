Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для Кремля, - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за продление санкций против России. Он убежден, что цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для Кремля.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Глубоко благодарен лидерам Евросоюза за твердую поддержку Украины в вопросе продления еще на полгода экономических санкций против России. Обнадеживающим является также решение Европейского Совета проработать дополнительные санкции против страны-агрессора”, - написал Порошенко.

По его мнению, цена за нарушение международного права и пренебрежения к человеческим жизням и территориальной целостности Украины должна расти и стать невыносимой для Кремля.

"Я также благодарю наших партнеров за жесткий и консолидированный отпор недальновидным идеям вернуть статус-кво в отношениях Запада с Россией и пригласить Путина за стол переговоров. Вместе к победе с позиций силы, справедливости и солидарности", - добавил Порошенко.