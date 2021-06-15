ЕС определил принципы новой стратегии в отношении России, - Боррель

Новая внешнеполитическая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Она подготовлена к саммиту ЕС , который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

Подробную концепцию Боррель представит позже. Он также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.

Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы "не блестящие".

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", - отметил дипломат.