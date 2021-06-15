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ЕС определил принципы новой стратегии в отношении России, - Боррель

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 23:39
ЕС определил принципы новой стратегии в отношении России, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Новая внешнеполитическая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Она подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Euronews.

Подробную концепцию Боррель представит позже. Он также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.

Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы "не блестящие".

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", - отметил дипломат.

Напомним, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Кроме того, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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