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Ціна за агресію проти України має стати нестерпною для Кремля, - Порошенко

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 17:34
Ціна за агресію проти України має стати нестерпною для Кремля, - Порошенко Фото: Петр Порошенко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії. Він переконаний, що ціна за агресію проти України має стати нестерпною для Кремля.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора”, - написав Порошенко.

На його думку, ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля.

"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше лідери країн Євросоюзу доручили главі зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви. У спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією.

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Порошенко Петро Санкції проти Росії
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