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Цемаха допросили перед отправкой в РФ, - Зеленский

Новости » Общество    07.09.2019 - 15:38
Цемаха допросили перед отправкой в РФ, - Зеленский
Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com)

По словам президента, Цемаха допросили и не только перед возвращением

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ. Об этом президент заявил журналистам, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, Цемаха допросили не только перед возвращением в РФ.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы это сделали. Все, что от нас просили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Цемаха включили в списки на обмен пленными с украинской стороны.

Как известно, Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Тем не менее украинская прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокуроров, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами.

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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