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Цемаха допитали перед відправкою в РФ, - Зеленський

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 15:38
Цемаха допитали перед відправкою в РФ, - Зеленський
Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

За словами президента, Цемаха допитали і не тільки перед поверненням

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що свідок у справі про катастрофу MH17 Володимир Цемах був допитаний перед відправкою в РФ. Про це президент заявив журналістам, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, Цемаха допитали не тільки перед поверненням в РФ.

"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми це зробили. Все, що від нас просили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Цемаха включили в списки на обмін полоненими з української сторони.

Як відомо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Тим не менше українська прокуратура зняла з нього обвинувачення в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурорів, підозри обґрунтовані і підтверджені доказами.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

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