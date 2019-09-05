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Россия объединяет железные дороги Донбасса в систему РЖД, - разведка

Новости » Политика    05.09.2019 - 14:52
Россия объединяет железные дороги Донбасса в систему РЖД, - разведка
Фото: Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)

Скибицкий отметил, что эти процессы начались давно

Российская Федерация объединяет железные дороги оккупированного Донбасса в единую систему РЖД. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, недавно появилась информация о возможном объединении железных дорог оккупированного Донбасса и включении их в единую систему РЖД.

"Эти процессы уже идут и они давно начались. Россия поддерживает жизнедеятельность этого региона, и он сейчас больше напоминает Приднестровья. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине или тем более - не допустить нашей интеграции в НАТО, достаточно иметь такой замороженный конфликт", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее Скибицкий заявил, что Украина на сегодня стала "серой зоной" для Российской Федерации в противостоянии с США и НАТО. По его словам, Украину могут втянуть в противостояние между мировыми державами.

Также он заявил, что Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020". Он подчеркнул, что российская армия завершает формирование трех дивизий на границе с Украиной.

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