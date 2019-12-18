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Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

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Он обвиняет правоохранительные органы двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО

Фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам адвоката Цемаха Анатолия Кучерена Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заявил адвокат Цемаха.

Напомним, ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что Российская Федерация сознательно позволила Владимиру Цемаху покинуть страну после обмена пленными.

Украина выдала Цемаха российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где был задержан украинскими спецслужбами летом текущего года.

По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит малазийский самолет.

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