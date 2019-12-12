ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России объяснили отказ выдать Цемаха Нидерландам

Новости » Политика     12.12.2019 - 13:37
В России объяснили отказ выдать Цемаха Нидерландам
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

В МИД России заявляют, что по катастрофе MH17 "нет убедительной доказательной базы"

Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха якобы не соответствовали нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, на сегодня до сих пор "нет убедительной доказательной базы" в расследовании катастрофы MH17.

Новость дополняется

Напомним, ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что Россия сознательно позволила Цемаху выехать из страны после обмена пленными.

Украина выдала Цемаха российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где был задержан украинскими спецслужбами летом 2019 года.

По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит малазийский самолет.

Россия провела запуски беспилотников в Крыму МИД Германии назвало неверным сигналом высылку немецких дипломатов из России
Новости Украины Российская ФедерацияНидерландыMH17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь