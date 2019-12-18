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Цемах подав позов до ЄСПЛ проти України і Нідерландів

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Він звинувачує правоохоронні органи двох країн незаконне викрадення і утриманні в СІЗО

Фігурант справи про катастрофу МН17 Володимир Цемах подав скаргу в Європейський суд з прав людини проти України і Нідерландів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами адвоката Цемаха Анатолій Кучерена Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів двох країн у незаконному викраденні та утриманні в СІЗО в Києві, а також у застосуванні до нього в камері психотропних препаратів.

"Все це кричущі порушення прав людини", – заявив адвокат Цемаха.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі Нідерландів заявили, що Російська Федерація свідомо дозволила Володимиру Цемаху покинути країну після обміну полоненими.

Україна видала Цемаха російській стороні в рамках вересневого обміну полоненими. За останньою інформацією, він повернувся в окупований Сніжне, де був затриманий українськими спецслужбами влітку поточного року.

За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий малайзійський літаків.

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