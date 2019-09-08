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Цемах отказался от сделки со следствием, - Луценко

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Луценко подтвердил, что Цемаха допросили перед обменом

Фигурант дела о крушении рейса MH17, бывший боевик Владимир Цемах отказался сотрудничать со следствием. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, экс-боевика допросили перед обменом с Россией, однако сотрудничать со следствием Цемах отказался.

"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался", - заявил он.

Кроме того, бывший генпрокурор объяснил, почему Цемаха не могли выдать властям Нидерландов.

"Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов попросила Россию передать боевика "ДНР", свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе Владимира Цемаха. Ранее нидерландская прокуратура обращалась с этой просьбой к Украине.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фигурант дела MH17 Цемах был допрошен международными следователями перед отправкой в Россию в рамках обмена пленными. Зеленский рассказал, что Цемаха допрашивали несколько раз.

Отметим, в июне 2019 Цемах был задержан в оккупированном Снежном Донецкой области и позже переправлен на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны "Донецкой народной республики".

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