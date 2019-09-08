Цемах відмовився від угоди зі слідством, - Луценко

Фігурант справи про катастрофу рейсу MH17, колишній бойовик Володимир Цемах відмовився співпрацювати зі слідством. Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, екс-бойовика допитали перед обміном з Росією, однак співпрацювати зі слідством Цемах відмовився.

"Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився", - заявив він.

Крім того, колишній генпрокурор пояснив, чому Цемаха не могли видати владі Нідерландів.

"Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних - заочно", - наголосив Луценко.

Луценко додав, що Цемах міг погодитися на угоду зі слідством та підписати особисте бажання про переліт до Нідерландів. Однак екс-бойовик відмовився від пропозиції, тому зможе брати участь в слідчих діях лише віддалено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Нідерландів попросила Росію передати бойовика "ДНР", свідка у справі про катастрофу Boeing MH17 на Донбасі Володимира Цемаха. Раніше нідерландська прокуратура зверталася з цим проханням до України.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що фігурант справи MH17 Цемах був допитаний міжнародними слідчими перед відправкою в Росію в рамках обміну полоненими. Зеленський розповів, що Цемаха допитували декілька разів.

Зазначимо, в червні 2019 Цемах був затриманий в окупованому Сніжному Донецької області і пізніше переправлений на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони "Донецької народної республіки".