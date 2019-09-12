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Цемах возвращается в Украину после обмена

Новости » Политика    12.09.2019 - 00:22
Цемах возвращается в Украину после обмена
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Цемах вернется на оккупированный Донбасс

Фигурант дела о крушении рейса MH17, бывший боевик Владимир Цемах после обмена возвращается из России на оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook проекта "Ґрати".

Отмечается, что в соцсетях о возвращении сообщила его дочь, которая опубликовала фотографию с Цемахом.

"Один из ключевых участников состоявшегося в субботу "Большого обмена" со стороны Украины, возвращается из России на неподоконтрольную Киеву территорию Донецкой области. "Ура, дорогие мои, едем домой",- написала на своей странице "Вконтакте" его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом", - говорится в сообщении.

Фото: Владимир Цемах с дочерью (facebook.com/graty.me)

Цемах возвращается в Украину после обмена

Ранее сообщалось, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого.

Как сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, Цемах отказался от сделки со следствием. Украинская сторона не могла выдать его Нидерландам из-за положений Конституции.

Владимир Цемах был освобожден и передан Российской Федерации в рамках обмена пленными. Причастные к организации обмена заявляли, что включение фигуранта катастрофы MH17 в списки на обмен было одним из главных условий президента России Владимира Путина.

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Новости Украины обмен пленнымиМН17
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