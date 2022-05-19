Цели России на Донбассе становятся все более скромными, - чиновник Пентагона

Власти России начали пересматривать свои главные цели на Донбассе из-за ряда неудач.
Как передает РБК-Украина со ссылкой на репортера Джека Детча, об этом заявил чиновник Минобороны США.
"Россия сменила курс на достижение «более скромных» целей на Донбассе. При этом украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе", - заявил представитель Пентагона.
Также он отметил, что российское военное руководство пыталось перекинуть на Донбасс большее количество своих солдат, но это не привело к успеху.
По мнению чиновника Минобороны США, Россия продвигается по Донбассу очень медленно из-за проблем с логистикой.
Ранее мы сообщали, что российские солдаты продолжили попытки проведения наступательных действий на востоке Украины. Воины ВСУ смогли отразить ряд атак.
Также мы писали, что на сложных участках фронта в районе Северодонецка и Попасной характер боевых действий изменился. ВСУ с оборонительной позиции перешли в наступление.
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