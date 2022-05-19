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Цілі Росії на Донбасі стають дедалі скромнішими, - чиновник Пентагону

Фото: солдати РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії почала переглядати свої головні цілі на Донбасі через низку невдач.

Як передає РБК-Україна з посиланням на репортера Джека Детча, про це заявив чиновник Міноборони США.

"Росія змінила курс на досягнення "скромніших" цілей на Донбасі. При цьому українські підрозділи, як і раніше, відтісняють війська РФ до кордону", - заявив представник Пентагону.

Також він зазначив, що російське військове керівництво намагалося перекинути на Донбас більше своїх солдатів, але це не призвело до успіху.

На думку чиновника Міноборони США, Росія просувається на Донбасі дуже повільно через проблеми з логістикою.

Раніше ми повідомляли, що російські солдати продовжили спроби проведення наступальних дій на сході України. Воїни ЗСУ змогли відбити низку атак.

Також ми писали, що на складних ділянках фронту в районі Сєвєродонецька та Попасної характер бойових дій змінився. ЗСУ з оборонної позиції перейшли у наступ.

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