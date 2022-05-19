Цілі Росії на Донбасі стають дедалі скромнішими, - чиновник Пентагону

"Росія змінила курс на досягнення "скромніших" цілей на Донбасі. При цьому українські підрозділи, як і раніше, відтісняють війська РФ до кордону", - заявив представник Пентагону.

Також він зазначив, що російське військове керівництво намагалося перекинути на Донбас більше своїх солдатів, але це не призвело до успіху.

На думку чиновника Міноборони США, Росія просувається на Донбасі дуже повільно через проблеми з логістикою.