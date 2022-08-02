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Нет целесообразности. Минфин исключает дефолт по внутренним долгам

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня украинские власти не видят целесообразности объявлять дефолт по внутренним долгам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "УНИАН".

По его словам, отрицательные последствия от списания внутренних долговых гривневых или валютных обязательств перед гражданами превысят любую экономию на расходах по обслуживанию этого долга.

"Кроме того, я уже говорил, что заимствование на внутреннем рынке является важным источником финансирования нашей армии. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, которая позволила бы себе дефолт по внутренним обязательствам перед своими гражданами. Есть одна страна, которая сделала это в 1998 году, это была Россия", - отметил Марченко.

Он также снова призвал украинцев инвестировать в военные облигации и усиливать бюджетную стабильность Украины.

"Государство полностью на 100 процентов гарантирует защищенность таких инвестиций, поскольку это суверенный долг Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее Марченко прокомментировал вопрос о том, смогут ли Украина и Международный валютный фонд договориться о новой программе до конца 2022 года.

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Министерство финансов УкраиныСергей Марченко