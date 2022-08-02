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Немає доцільності. Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні українська влада не бачить доцільності оголошувати дефолт за внутрішніми боргами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "УНІАН".

За його словами, негативні наслідки від списання внутрішніх боргових гривневих або валютних зобов'язань перед громадянами перевищать будь-яку економію на витратах з обслуговування цього боргу.

"Крім того, я вже говорив, що запозичення на внутрішньому ринку є важливим джерелом фінансування нашої армії. Я не знаю жодної цивілізованої країни, яка дозволила б собі дефолт за внутрішніми зобов'язаннями перед своїми громадянами. Є одна країна, яка зробила це в 1998 році, це була Росія", - зазначив Марченко.

Він також знову закликав українців інвестувати у військові облігації і посилювати бюджетну стабільність України.

"Держава повністю на 100 відсотків гарантує захищеність таких інвестицій, оскільки це суверенний борг України", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Марченко прокоментував питання про те, чи зможуть Україна і Міжнародний валютний фонд домовитися про нову програму до кінця 2022 року.

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Міністерство фінансів УкраїниСергій Марченко