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Будет ли до конца года новая программа с МВФ: ответ Марченко

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 18:55
Будет ли до конца года новая программа с МВФ: ответ Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня сложно прогнозировать, сможет ли до Украина до конца года договориться о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "УНИАН".

"Мы ведем переговоры. Делаем все важное, чтобы эта программа имела место. Я не берусь сейчас говорить ни о сроках, ни о возможных суммах траншей в рамках будущей программы, поскольку они еще до конца не согласованы с МВФ. Однако надеюсь, что уже в ближайшее время сможем иметь прогресс в этом вопросе", - отметил он.

Напомним, ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина намерена договориться о новой программе с МВФ на 15-20 млрд долларов.

В июле в Министерстве финансов говорили, что фонд пока не готов к решительным шагам по новой программе.

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