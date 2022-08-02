Нет целесообразности. Минфин исключает дефолт по внутренним долгам

На сегодня украинские власти не видят целесообразности объявлять дефолт по внутренним долгам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "УНИАН" .

По его словам, отрицательные последствия от списания внутренних долговых гривневых или валютных обязательств перед гражданами превысят любую экономию на расходах по обслуживанию этого долга.

"Кроме того, я уже говорил, что заимствование на внутреннем рынке является важным источником финансирования нашей армии. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, которая позволила бы себе дефолт по внутренним обязательствам перед своими гражданами. Есть одна страна, которая сделала это в 1998 году, это была Россия", - отметил Марченко.

Он также снова призвал украинцев инвестировать в военные облигации и усиливать бюджетную стабильность Украины.

"Государство полностью на 100 процентов гарантирует защищенность таких инвестиций, поскольку это суверенный долг Украины", - добавил министр.