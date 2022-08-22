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Цель Турции. Эрдоган стремится организовать встречу Зеленского и Путина

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана во время обращения к нации, которое приводит Hurriyet.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис (между странами - ред.)", - заявил Эрдоган.

Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.

Напомним, ранее Эрдоган посетил Украину с официальным визитом.

Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным. Местом таких переговоров он назвал Турцию.

После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины