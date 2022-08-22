Цель Турции. Эрдоган стремится организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана во время обращения к нации, которое приводит Hurriyet.
"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис (между странами - ред.)", - заявил Эрдоган.
Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.
Напомним, ранее Эрдоган посетил Украину с официальным визитом.
Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным. Местом таких переговоров он назвал Турцию.
После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.
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