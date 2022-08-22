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Мета Туреччини. Ердоган прагне організувати зустріч Зеленського і Путіна

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана під час звернення до нації, яке призводить Hurriyet.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами - ред.)", - заявив Ердоган.

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

Нагадаємо, раніше Ердоган відвідав Україну з офіційним візитом.

Він провів переговори із Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним. Місцем таких переговорів він назвав Туреччину.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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